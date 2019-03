El Real Madrid despide a Álvaro Benito tras sus críticas a algunos jugadores del primer equipo

La directiva blanca comunicó el cese de sus funciones como técnico del juvenil B a Benito, tras un análisis realizado en los medios de comunicación del Clásico del primer equipo, en el que criticaba la aportación de Casemiro y Toni Kroos.

El exjugador reconoció en un comunicado que se marcha del club de su corazón "con la conciencia tranquila", "sin ningún rencor" y "siempre agradecido" al club que le dio todo como jugador y en el que ha dado sus primeros pasos como entrenador.

"Me marcho del club de mi corazón con la conciencia tranquila, por haberme dejado la piel cada día que he vuelto a disfrutar dentro del Real Madrid. He defendido en todo momento a capa y espada mi amor por la institución y seguirá intacto para siempre", manifestó Álvaro Benito en un escrito remitido a EFE.

"Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio la directiva de regresar a la casa donde me crié y que me formó como futbolista, en la que me inculcaron unos valores que me han acompañado toda mi carrera. Es un orgullo haberlo transmitido los últimos años en la cantera y dejar mi aportación en la formación de jóvenes jugadores que pronto serán estrellas del Real Madrid. Verlos triunfar será el mayor reconocimiento que podré recibir con el tiempo", añadió.

Álvaro recordó a los trabajadores del club madridista y la labor que desempeñan. Defendió la libertad que siempre ha tenido para analizar al primer equipo del Real Madrid en sus trabajos en televisión, radio y prensa escrita. "Agradezco el cariño de todos los trabajadores del club. En el Real Madrid hay un grupo humano fantástico que a diario hacen aún más grande a la entidad", señaló.

'Mi conciencia está tranquila'

"Mi conciencia está tranquila porque me he partido la cara a diario para que los chicos progresaran y estuvieran siempre a la altura de lo que representa el escudo del Real Madrid. Respeto la decisión adoptada por el club, al que siempre he defendido en mi presencia en los medios de comunicación. Siempre sentí libertad para hablar del club de mis amores", apuntó.

Por último, deseó que no sea su última etapa en el club de su corazón. "Me voy sin ningún rencor y siempre estaré agradecido al Real Madrid por todo lo que me dio como futbolista y ahora en mis primeros pasos como técnico. Espero que no sea un adiós definitivo y que pronto nuestros caminos se vuelvan a cruzar".