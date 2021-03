El Real Madrid demandará a Eufemiano Fuentes por sus insinuaciones en la entrevista con Jordi Évole

El Real Madrid demandará a Eufemiano Fuentes por sus declaraciones en el programa de LaSexta 'Lo de Évole', según ha desvelado Josep Pedrerol en 'Jugones'. El doctor hacía referencia a su relación con el conjunto blanco y, según desvela Josep Pedrerol, los servicios jurídicos del Real Madrid preparan la documentación necesaria para presentar dicha demanda.

El conocido comunicador Jordi Évole entrevistó a Eufemiano Fuentes en su programa y le preguntó por su relación con diferentes clubs de fútbol. Al llegar el turno del conjunto blanco, a la pregunta de "¿asesoró usted a los médicos del Real Madrid?", Fuentes hizo un silencio muy prolongado antes de contestar con un "no te voy contestar a esa pregunta" que no ha hecho ninguna gracia en el club blanco.

Alusión a Pérez del Corral

"No voy a contestar a esa pregunta pero no quiere decir que sea así", dijo el doctor. "Ahí lo dejamos. O me callo o te digo que no, elige la respuesta". Évole insistió: "¿Con quién podríamos hablar del Real Madrid?". Tras varios momentos de silencio, Fuentes afirmó: "El Madrid se querelló contra 'L'Equipe' y el medico del Madrid, Alfonso Pérez del Corral, porque su nombre había quedado en entredicho al vincularlo conmigo".

Fuentes no se refirió a ninguna vinculación directa con el Real Madrid durante la entrevista de Jordi Évole, pero el club blanco considera que sí realiza una insinuación lo suficientemente clara como para tomar medidas legales.

"Extraoficialmente era a veces contratado o requerido para asesorar a técnicos o médicos de equipos en el control, seguimiento, recuperación y ayuda de jugadores. Y cobraba por ello. Por expreso deseo no me podían pagar a mi y entonces decía que le pagaran a otra persona. Hubo contacto en dos ocasiones con el Barcelona pero no se llegó a un acuerdo", concluyó.

Acusación contra Fermín Cacho

Por otro lado, la grave acusación de Eufemiano Fuentes contra Fermín Cacho, dejando entrever que el atleta se dopo en esa cita olímpica en la que logró la medalla de oro en la prueba de 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ha provocado la reacción de su hija.

Macarena Cacho ha aseverado que su padre está "con la conciencia tranquila" por todos los test antidoping que tuvo que pasar y ha asegurado que Fermín no entiende esa acusación por parte de Eufemiano Fuentes.

"Estamos todos en shock. No sabemos de dónde viene esto. Mi padre está mal, no le sale la voz del cuerpo. No sabe por qué le ha tocado a él. Él tiene la conciencia tranquila", dice la hija de Fermín Cacho a Antena 3 Deportes.