El Málaga se lleva los tres puntos del Villamarín tras ganar al Betis

De héroe a villano. Así se puede resumir el gran partido que hizo Adán en el Villamarín contra el Málaga hasta el gol de Camacho. El portero del Betis mantuvo con vida a su equipo durante todo el encuentro hasta que falló en una salida dejando franco el remate de cabeza del medio malaguista. La muestra de humanidad del arquero bético hace que los tres puntos vuelen al casillero de los de Javi Gracia y evitan que el Betis se despegue de los puestos de abajo.

No hubo goles en toda la primera mitad, pero eso no evitó que el duelo fuera intenso y entretenido para el aficionado. Si no hubo un solo tanto en los primeros 45 minutos fue gracias, precisamente, a Adán. El meta lo detuvo todo, como suele hacer esta temporada, y ni siquiera un tiro a bocajarro de Albentosa pudo traspasar sus dominios. En esa misma jugada, Cop lo intentó, pero de nuevo el portero reaccionó de forma perfecta.

Ante eso, Charles lo intentó desde lejos para sorprenderle cuando estaba adelantado, pero su tiro se fue algo desviado. Y es que no había manera, Adán era un auténtico muro y todo intento malaguista era detenido por él. El Betis también tuvo alguna opción de marcar, pero el auténtico héroe del duelo era, por el momento, el '1' bético.

Eso sí, es humano, claro está. Adán falló en una salida clara al ir no se sabe bien dónde y dejar a Camacho con un claro remate. El mediocentro, un experto a la hora de cabecear, no perdonó bien avanzada la segunda mitad y puso el 0-1. Puso el único tanto que hubo en el Villamarín y que daría la victoria a los de Javi Gracia.

Lo intentaron los verdiblancos, pero Ochoa también mostró seguridad y solo un rebote de Damiao supuso un problema claro para el mexicano cuando el envite estaba 0-0. Los chicos de Merino siguen en lucha por evitar problemas con el descenso y la jornada, con el triunfo del Sporting y de Las Palmas, no les ha beneficiado.