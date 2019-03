Ranieri gana el premio Bearzot por su Premier con el Leicester

El técnico italiano Claudio Ranieri recibió el premio Enzo Bearzot, galardón patrocinado por la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) que premia al mejor técnico italiano del año futbolístico, por la gran temporada protagonizada con el Leicester inglés, con el que logró ganar la Premier League.

La FIGC decidió premiar desde 2011 al mejor entrenador italiano de la temporada con un trofeo en honor de Bearzot, seleccionador campeón del mundo con Italia en España 1982. "Nunca he conocido a Bearzot, pero el hecho de que se vea en mí su espíritu me da mucho orgullo", declaró Ranieri, al recibir el premio, en la sala de honor del Comité Olímpico Italiano (CONI).

Rainieri aún no se ha dado cuenta de la Premier con el Leicester

Preguntado sobre la histórica hazaña realizada con el Leicester, el entrenador italiano admitió que todavía no se ha "dado cuenta" de lo que ha hecho; y destacó también que el ascenso que logró con el Cagliari al principio de su carrera vale como su "primer Scudetto (título liguero italiano)".

"Todavía no me he dado cuenta de lo que hemos hecho. Empezamos para salvarnos y pasó lo que pasó. No es fácil ganar el campeonato inglés, pero mi primer Scudetto lo gané en Cagliari, y ello no lo olvido", dijo. Ranieri es el sexto ganador del premio Bearzot, tras Cesare Prandelli (2011), Walter Mazzarri (2012), Vincenzo Montella (2013), Carlo Ancelotti (2014) y Massimiliano Allegri (2015).