La rajada de Piqué tras la goleada del Bayern: "Vergüenza es la palabra, hemos tocado fondo, me ofrezco para irme"

El Bayern de Múnich aplastó al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Los alemanes pasaron por encima de los de Setién, que mostraron muchísimas carencias en su juego y terminaron recibiendo el resultado más abultado en una fase final de la Liga de Campeones.

Está claro que algo no funciona en Can Barça y ya no lo niega nadie. Gerard Piqué, uno de los futbolistas que más claro hablan, lo reconoció tras el partido: "Ha sido un partido horrible, la sensación es nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no es la primera ni segunda ni tercera vez que nos pasa. Es muy duro y espero que sirva de algo. A reflexionar todos, el club necesita cambios, no hablo de entrenador, ni jugadores, no quiero señalar a nadie".

"No competimos en Europa, llevamos unos años así, independientemente de quién sea el entrenador o de los jugadores que sean. En LaLiga nos daba pero tampoco nos da. Un club como el Barça que tiene que estar siempre arriba, es la cruda realidad. Ya no hay más, no se puede enmascarar más. Es algo que se ve y se refleja en el campo, lo de hoy es algo inaceptable para un club como el Fútbol Club Barcelona", reconoció el capitán culé nada más terminar el encuentro.

Gerard Piqué fue más allá y habló de posibles salidas tras la debacle ante el Bayern de Múnich: "Nadie es imprescindible, yo soy el primero que me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica soy el primero en irme, en dejarlo, porque creo que hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar y reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el club".

El Bayern superó a los de Setién desde el primer minuto de partido. Un extraordinario Muller, acompañado de los Gnabry, Thiago, Lewandowski, Perisic... dieron una verdadera lección de fútbol, garra y compromiso al FC Barcelona. Mientras Messi permanecía con la cabeza abajo sin recursos para levantar a sus compañeros, Muller peleaba, como si fuera el último, un balón dividido en el 90' con 2-8 en el marcador. Las redes se han cargado de memes tras la goleada.

Una pesadilla para el Barcelona que se tardará en olvidar, y que conllevará la salida del banquillo de Quique Setién... y ¿quién sabe si de alguno de los pesos pesados del vestuario?. Los hay que ya especulan con una posible salida de Leo Messi si no re renueva la junta directiva.