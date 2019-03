Rafa Benítez: "Estoy muy satisfecho con la imagen del equipo"

"A pesar de las bajas hemos visto un grandísimo Real Madrid. Hemos hecho méritos con lo que teníamos para ganar el partido. No le puedo quitar nada a los que han jugado. El equipo no ha hecho un partido solo bueno, ha sido excepcional", afirmó el técnico blanco.

Benítez aseguró que el Madrid tuvo ocasiones y empujó lo suficiente como para merecer la victoria. El entrenador no entró en la polémica con su oponente del PSG, Laurent Blanc, quien la víspera había asegurado que el Madrid es un equipo "voluntariamente defensivo".

No le preocupa la posesión

"Hemos hecho lo que habíamos trabajado y nos ha salido. No me preocupa la posesión, me preocupa la imagen del equipo. Y hemos llegado, hemos tenido ocasiones, hemos empujado", aseguró. Sin llegar a asegurar que ha sido el mejor partido del Madrid en lo que va de temporada, Benítez afirmó que fueron "90 minutos de máxima intensidad en los que el equipo tuvo ritmo con y sin balón".

Hasta el punto de que, para el entrenador del Madrid, si la constelación de estrellas del PSG no brilló fue "mérito de la defensa". Sobre la baja de Kovasic, Benítez afirmó que el jugador sufrió una sobrecarga muscular y que prefirieron no arriesgar.