Quique Setién: "El club está contento con el trabajo que hacemos"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, asegura que tiene constancia de que desde el club están "contentos" con el trabajo de su cuerpo técnico al frente del primer equipo y que nunca tuvo la sensación de que su futuro fuese a cambiar antes del triunfo ante el Villareal (1-4).

"La constancia que tengo desde el club es que están contentos con el trabajo que hacemos y esto es lo que me he centrado. No vivo al día, trato de ver las cosas con un poco de perspectiva", ha explicado Setién en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol en el Camp Nou.

De esta manera, el entrenador reafirma las palabras del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien ha asegurado que Setién seguirá dirigiendo al equipo.

"Ha habido muchísimas cosas al margen de los goles que estamos haciendo bien y con las que estamos tremendamente satisfechos", afirmó Setién, quien se mostró especialmente crítico con la prensa en su intervención.

El entrenador del Barcelona aseguró que los medios de comunicación solo se centran en "goles, victorias y derrotas" para sacar conclusiones sobre la continuidad de los técnicos.

"Este es el circo, lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal. Yo tengo mi criterio después de analizar todos los partidos y minutos jugados; partidos en los que hemos hecho las cosas muy bien hemos tenido muchos", apostilló.

Crítico con el VAR

Setién también quiso hablar del uso del VAR, un elemento que, pese a considerar que no se está utilizando de forma "unificada", no culpa de los malos resultados del equipo o de las victorias del Real Madrid. El técnico culé catalogó al VAR de "herramienta extraordinaria" que no se está utilizando "de la mejor manera".

"Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro perjudicado", dijo.

A pesar de los cuatro puntos de distancia que separan al Barça del Real Madrid a falta de cuatro jornadas, Setién se mostró confiado de cara a la recta final de La Liga, competición que cree poder ganar: "Las matemáticas lo demuestran, hay que guardar la esperanza hasta el último día, sin pensar lo que hace el rival, sino en nosotros para ganar todos los partidos", comentó.