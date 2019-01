Problema de manos con el VAR: críticas por la falta de unanimidad del criterio arbitral

EL VALLADOLID - ATLÉTICO Y EL EIBAR - VALENCIA, CON LUPA

El VAR no está pasando desapercibido en su primera temporada en LaLiga. Admiradores tiene, al igual que unos detractores que no entienden la razón por la que a veces los árbitros van al vídeo y otras no. El Valladolid - Atlético, por manos, es el ejemplo claro. Undiano fue a ver unas de Olivas, pero no a ver unas posibles de Arias.