Primeras reacciones a la lista de Montse Tomé: "No es una convocatoria, es una amenaza"

Montse Tomé ha hecho pública este lunes su convocatoria para los partidos de la Nations League ante Suecia y Suiza. La nueva seleccionadora ha decidido llamar a 15 de las 23 campeonas del mundo, a Mapi León y Patri Guijarro, y ha dejado fuera a Jennifer Hermoso. Los periodistas presentes en Las Rozas se han sorprendido por la decisión de llamar a algunas de las jugadores que el pasado viernes firmaron un comunicado pidiendo cambios y una reestructuración en el organigrama de la RRFEF para volver a vestir la camiseta de España.

La seleccionadora ha sido preguntado por si había consensuado esa llamada con las jugadoras, a lo que Montse Tomé ha confirmado haber hablando con las internacionales sin querer dar detalles sobre esas conversaciones.

"¿Garantías? He hablado con las jugadoras, pero no voy a desvelar nada. Tengo toda la confianza en las jugadoras, a nivel profesional estamos rodeadas de jugadoras increíbles. Confío en las jugadoras, que son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo y aman la profesión. Sé que mañana van a estar aquí con nosotros", explicó Montse Tome.

Tras la primera lista de convocadas, se han producido las primeras reacciones. Gabriel Rufián ha sido uno de los primeros políticos en reaccionar a la Lista de la seleccionadora y ha sido muy claro.

"No es una convocatoria, es una amenaza", ha explicado el portavoz de ERC en el Congreso.

"No les permiten tomar sus propias decisiones"

Ana Crnogorcevic, jugadora del Atlético de Madrid y de Suiza, también ha mostrado su perplejidad con la lista de Montse Tomé y considera "una locura" que se llame a las jugadoras cuando pedían "cambios claros antes de regresar".

"Esto es una locura... ¿Cómo puedes amenazar así a tu propias jugadoras? ¡Llamarlas a la selección nacional, cuando dijeron que querían cambios claros antes de regresar! Esto es muy irrespetuoso... Claramente no les importa... y no les permiten tomar sus propias decisiones", ha explicado la jugadora suiza.