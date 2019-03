Platini, sobre los motivos de su suspensión: "Es vergonzoso que se me arrastre por el barro"

LE MOLESTA QUE SE LE META "EN EL MISMO SACO QUE LOS DEMÁS"

Michel Platini afirma que lo que más le molesta de su suspensión provisional es que se le meta "en el mismo saco que los demás". "Me han suspendido tres meses pero lo que más me enfada es que me metan en el mismo saco que los demás. Encuentro vergonzoso que se me arrastre por el barro", declaró Platini.