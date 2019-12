Pilla una infidelidad de su novio en tiempo real: "A las cuatro de la mañana aumentó su actividad física"

La famosa reportera de la NFL, Jane Slater, ha contado cómo descubrió que su novio le ponía los cuernos debido a los datos que reflejaba la pulsera Fitbit para controlar la actividad física.

"Un ex novio me regaló una Fitbit por Navidades. Me encantó. Nos sincronizamos y nos motivamos el uno al otro. No la odié hasta que un día no estaba en casa y a las cuatro de la mañana sus niveles de actividad física aumentaron en la aplicación", ha escrito Jane Slater en Twitter.

"Ojalá que esta historia no hubiese sido real", ha dicho la periodista deportiva. Y es que Slater, quien ha publicado la infidelidad en las redes sociales, ha relatado que de madrugada se disparó la pulsera de actividad física que su novio tenía sincronizada con ella.