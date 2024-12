Pep Guardiola: "No soy lo suficientemente bueno, es tan simple como eso"

La crisis del Manchester City parece no tener final y este domingo volvieron a perder un partido, esta vez en casa ante el Manchester United y con dos acciones en los minutos finales del derbi de Manchester. Primero un doble error de Matheus Nunes acabó con un penalti transformado por Bruno Fernandez. Y, dos minutos después, en el 89, Amad Diallo rubricó la remontada con una jugada increíble y que retrató una vez más a los futbolistas del conjunto citizen.

El Manchester City es quinto en la Premier League, a 9 puntos de un Liverpool con un partido menos. El equipo de Guardiola no gana un partido desde el 26 de octubre, cuando se impuso por la mínima (1-0) al Southampton. Desde aquel día, once partidos con un saldo de nueve derrotas y dos empates.

"No soy lo suficientemente bueno. No tenemos, yo no tengo defensa. Soy el jefe. Soy el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad", admitió Pep Guardiola en rueda de prensa tras el derbi ante el United.

"No hay mucho más que decir. No hay defensa. El Manchester United fue increíblemente persistente. No hemos perdido ocho partidos en dos temporadas. No podemos defender eso. Este es un club grande y un club grande, cuando pierdes de ocho a diez (partidos), algo anda mal. Así que sí, puedo decir que el calendario es difícil, sí. Pero, no", explicó Guardiola.

"Tengo que encontrar una manera de hablar con ellos (los jugadores), de entrenarlos de la manera en que hay que jugar, en la forma en que hay que presionar, en la forma en que hay que desarrollarse. Y no soy lo suficientemente bueno. No me va bien. Esa es la verdad", analizó el entrenador catalán.

"Me pagan increíblemente bien por eso, por manejar situaciones, por entrar a la conferencia de prensa, por aceptar todas las críticas que al menos hemos tenido en un mes. Este es un club grande y el club, por supuesto, no puede aceptarlo (las derrotas). En los grandes clubes no sostienen al entrenador de esa manera", concluyó Guardiola.

