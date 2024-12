Pep Guardiola, sobre la ausencia de Rodri: "¿Cuántos anillos ganaron los Bulls sin Michael Jordan?"

Pep Guardiola vive su momento más complicado y delicado desde su llegada al Manchester City en julio de 2016. Y es que su equipo no gana un partido desde el pasado 26 de octubre (1-0 frente al Southampton) y acumula siete derrotas, una victoria y dos empates en los últimos diez partidos. Una crisis total que ha coincidido con la lesión de Rodri Hernández, cuya grave lesión ha metido al conjunto citizen en una racha negativa inédita desde que Guardiola se siente en el banquillo del Etihad Stadium. El técnico catalán habló este viernes en la víspera del partido frente al Manchester United en la Premier League, donde están a ocho puntos del Liverpool.

"Es un partido más, los mismos puntos. Emocionalmente para nuestros aficionados sí es un poco especial, pero en este tipo de situaciones y este tipo de partidos, cuanto menos emocional seas mejor serás", indicó Guardiola sobre el derbi ante su vecino de Manchester.

"Lo que siento ahora es lo mismo que sentí en las últimas tres semanas. Estoy agradecido por cómo jugamos, y tengo cierta autoridad por mi carrera y por los títulos que ganamos que me permiten saber cuándo estamos jugando bien o mal. Tenemos que tirar más, sí, tenemos que defender mejor, sí, tenemos que evitar errores, sí. Pero el juego está ahí. Salvo el partido contra el Liverpool y el del Bournemouth, el resto de partidos estuvimos ahí", analizó Guardiola sobre la racha de derrotas en los últimos encuentros.

Guardiola señala las lesiones y la ausencia de Rodri como factores del mal momento

Pep Guardiola apuntó a que una de las causas de la mala racha que atraviesan es la plaga de lesiones, sobre todo por la de Rodri, que se rompió el ligamento cruzado en septiembre.

"Si necesitamos jugadores iremos al mercado de fichajes, pero no sé qué habrá. Rodri es un Balón de Oro. Estamos jugando sin el mejor jugador del mundo la temporada pasada. Ese es el problema ¿Cuántos anillos ganaron los Bulls sin Michael Jordan? Ningún equipo puede jugar sin defensas centrales, sin el ganador del Balón y sin el mejor jugador de la temporada", indicó Guardiola.

"Ningún otro equipo está jugando sin un jugador que ha sido Balón de Oro. Cuando vuelva, seremos fuertes de nuevo, volveremos a ser un gran equipo. Seguimos tratando de jugar y ganar del mismo modo y más tarde o más temprano estaremos de vuelta", añadió el técnico español.

"El alma y el espíritu del equipo sigue ahí"

"No sé lo que tenemos que hacer, pero necesito jugadores. Tenemos tres defensores ahora mismo y quizás algún extremo tenga que ser lateral o quizás tengamos que jugar con cinco atrás. Tenemos que pensar qué hacer, pero el alma y el espíritu del equipo sigue ahí. Estoy triste por los jugadores y entiendo que los aficionados lo estén también. Este grupo de jugadores han hecho cosas increíbles. Solo pido a los aficionados que estén ahí hasta el final. Hemos tenido más lesiones que nunca y he empezado a pensar que quizás son necesarias las plantillas de 45/50 jugadores. Será un verano más caro, pero quizás hagan falta plantillas así de grandes. Al final, el calendario es el problema. El problema no son los fisios, los doctores o los jugadores", concluyó Guardiola.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com