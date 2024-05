Pep Guardiola y su futuro en el City: "Estoy más cerca de irme que de quedarme"

Los números de Pep Guardiola son incontestables desde su llegada a la Premier League en 2016: ocho temporadas al frente del Manchester City y seis títulos de Liga, los últimos cuatro de forma consecutiva. Ningún equipo había logrado conquistar cuatro Premier League encadenadas, hasta este domingo. La victoria ante el West Ham United (3-1) coloca al City de Pep en la historia del fútbol inglés. Para entender el peso e importancia que ha tenido para los para los 'Sky Blues' la llegada del catalán al banquillo del Etihad hay que señalar que ocho de las diez Premier League conquistadas a lo largo de la historia del City han llegado con Pep al frente. Solo en 1937 y 1968 había logrado el conjunto Blue conquistar la liga inglesa hasta que Guardiola desembarcó procedente de Múnich.

El entrenador de Sampedor, tras finalizar tercero en su primera temporada con el City (2016-17), ha logrado salir campeón en seis ocasiones (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024) y una vez subcampeón (2019-20). Por el camino ha llevado al City a levantar la única Copa de Europa (2023) de su historia, pero todos esos éxitos no parecen ser suficientes para que el entrenador español garantice su continuidad más allá de la próxima temporada.

"La realidad es que estoy más cerca de irme que de quedarme. Hemos hablado con el club, tengo la sensación de que ahora quiero quedarme. Me quedaré la próxima temporada y durante la temporada hablaremos", aseguró Pep Guardiola tras la conquista de una nueva Liga inglesa este domingo.

Guardiola fue preguntado por la fórmula de su éxito al frente del Manchester City y Pep reconoció que "mucho trabajo.

"No sé el secreto. Trabajo mucho. Los respeto mucho. Ser humilde, una ética de trabajo increíble. Un partido, un partido, un partido: no puedes pensar en noviembre que lo vas a ganar", apuntó Guardiola.

"El director deportivo me da estos jugadores y yo pienso, ok ¿Cuál es la mejor posición para ellos? No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, adaptamos sus habilidades al resto de jugadores. No es que yo tenga una idea y todos los jugadores tengan que hacerlo. Nos adaptamos a los jugadores", explicó el entrenador catalán.

"Estuvimos muchos meses sin Haaland y Julián Álvarez hizo un trabajo increíble y Phil Foden tiene ese talento. En el gran escenario, en el gran momento lo hizo. Jugadores increíbles, pero con Phil tenemos algo extra", admitió Pep.

"Somos como los Chicago Bulls. Ellos ganaron seis, nosotros también"

Guardiola reconoció que no esperaba ni en el mejor de sus sueños ganar seis títulos de la Premier League en ocho años y comparó a su City con los Bulls de Jordan.

"¿Qué puedo decir? No era lo que esperaba cuando llegué aquí. Incluso si ahora me dicen 'Pep ve al Manchester City y en siete años vas a ganar seis Premier League... ¿Qué? Eso no va a pasar... ¡Seis, sabes, seis! Somos como los Chicago Bulls. Ellos ganaron seis, nosotros también", indicó Pep.

Con diez títulos, el Manchester City solo tienen por delante a Arsenal (13), Liverpool (19) y Manchester United (20) en el palmares histórico de la Premier League.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com