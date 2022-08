Paul Pogba pagó 100.000 euros a extorsionadores armados con fusiles de asalto

Paul Pogba llegó a pagar 100.000 euros a sus chantajistas, como adelanto de los 13 millones que le exigían, según desvela la emisora pública France Info.

La entrega tuvo lugar en marzo pasado después de que el futbolista francés, durante una concentración con la selección gala, fuera a visitar a su familia en Lagny-sur-Marne (afueras de París) y cayera en la trampa de dos amigos de infancia: Pogba fue intimidado por dos encapuchados que empuñaban fusiles de asalto.

Los extorsionadores le exigieron los 13 millones, tres de ellos de entrega inmediata, como pago por servicios prestados en el pasado, en concreto por una "protección discreta" a Pogba y a su familia.

El campeón del mundo con Francia en 2018 declaró a la policía que se sintió amenazado y firmó un papel en el que se comprometía al pago de la cantidad, en un complot en el que coloca también a su hermano mayor Mathias, apunta France Info.

Tras la encerrona, Pogba, actualmente en la Juventus, intentó retirar los tres millones pero su banco rechazó la operación, aunque sí pudo obtener 100.000 euros que entregó a los extorsionadores. La fiscalía ha abierto desde comienzos de agosto una investigación por intento de extorsión en banda organizada.

La trama salió a la luz la semana pasada después de que Mathias publicara en redes sociales que iba a hacer revelaciones explosivas sobre su hermano y sobre Kylian Mbappé, lo que desató una respuesta de los abogados de Paul Pogba y una réplica de Mathias.

Le acusa de hacer brujería a Mbappé

Mathias, exfutbolista de Wrexham, Crewe o Crawley Town que actualmente milita en el ASM Belfort, aseguró que dichas informaciones provocarán que "el mundo entero" se pongan en contra de su hermano menor: "La gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra".

En su vídeo, Mathias Pogba también arremetió contra Rafaela Pimenta, abogada y agente de Paul Pogba después de la muerte de Mino Raiola. También prometió "grandes revelaciones" relacionadas con Mbappé, jugador del PSG y compañero de selección de Paul. "Todo puede ser explosivo y hacer mucho ruido", avisaba el hermano mayor del centrocampista francés.

"Kylian, ¿ahora entiendes? Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!"

Poco después, Mathias tuiteó el secreto más "explosivo" contra Paul Pogba: le acusa de recurrir a la brujería para lesionar a Mbappé. Le acusa de contratar a un morabito, un maestro religioso musulmán, para lesionar al crack del PSG aplicando su brujería. "Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y comprobado, el 'marabú' se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!".

Mathias Pogba responsabiliza a su hermano Paul de las acusaciones de los abogados del jugador de la Serie A sobre su participación en una banda que extorsionaba a Paul Pogba: "Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché y ahora es verdad. A diferencia de ti tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno! No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra".