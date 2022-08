El hermano de Pogba acusa a Paul de recurrir a brujería para lesionar a Mbappé: "¡Es un traidor!"

Mathias Pogba, hermano mayor del futbolista de Paul Pogba, publicó un vídeo en Twitter prometiendo revelar información explosiva sobre el actual jugador de la Juventus. Mathias, exfutbolista de Wrexham, Crewe o Crawley Town que actualmente milita en el ASM Belfort, aseguró que dichas informaciones provocarán que "el mundo entero" se pongan en contra de su hermano menor: "La gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra".

En su vídeo, Mathias Pogba también arremetió contra Rafaela Pimenta, abogada y agente de Paul Pogba después de la muerte de Mino Raiola. También prometió "grandes revelaciones" relacionadas con la estrella Kylian Mbappé, jugador del PSG y compañero de selección de Paul. "Todo puede ser explosivo y hacer mucho ruido", avisaba el hermano mayor del centrocampista francés.

"Kylian, ¿ahora entiendes? Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!"

Poco después, Mathias tuiteó el secreto más "explosivo" contra Paul Pogba: le acusa de recurrir a la brujería para lesionar a Mbappé. Le acusa de contratar a un morabito, un maestro religioso musulmán, para lesionar al crack del PSG aplicando su brujería. "Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y comprobado, el 'marabú' se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!".

Mathias Pogba responsabiliza a su hermano Paul de las acusaciones de los abogados del jugador de la Seria A sobre su participación en una banda que extorsionaba a Paul Pogba: "Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché y ahora es verdad. A diferencia de ti tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno! No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra".

Paul Pogba habla de "intento de extorsión"

Los abogados del campeón mundial consideraron que las palabras de su hermano Mathias se enmarcan en una investigación sobre "intento de extorsión": "Las declaraciones de Mathias Pogba en las redes no son, desgraciadamente, una sorpresa. Estas se unen a las amenazas e intento de extorsión en banda organizada contra Paul Pogba. Las autoridades competentes en Italia y en Francia están al corriente desde hace un mes", señalaron los letrados en un comunicado.