El padre de Fermín López: "Cuando metió el gol fue apoteósico"

A sus 20 años Fermín López ha irrumpido con fuerza en la pretemporada del Barcelona. Tras gozar de sus primeros minutos ante el Arsenal, se convirtió en protagonista en el Clásico en Dallas. Su golazo ante el Real Madrid le ha convertido en la nueva estrella emergente del club azulgrana. Todo comenzó en El Campillo (Huelva), la localidad donde nació el 11 de mayo de 2003.

Dos décadas después ha irrumpido en el primer equipo del Barcelona. Su trayectoria comenzó en las la cantera de El Campillo, de ahí pasó al Recreativo de Huelva y luego a la cantera del Betis. El Barcelona le fichó y el año pasado le cedió al Linares.

Su padre, Fermín López, es el cartero de El Campillo y ha hablado de todos los sacrificios y esfuerzos para ver triunfar a su hijo.

"Increíble, no estábamos preparados para esto. Verlo debutar ya estábamos contentos", admite el padre de Fermín López.

"He hecho más kilómetros que un camionero..."

Es el resultado del esfuerzo y el sacrificio diario de una familia humilde para que su hijo cumpliese su objetivo.

"He hecho más kilómetros que un camionero: tres veces a la semana entrenamiento más el partido, cuatro. Cuando no Huelva, cuando no Sevilla...", recuerda el padre del jugador.

"Si el futbolista es bueno, como persona es más. Muy cariñoso, buen compañero... Inmenso", explica emocionado el entrenador de Fermín en prebenjamines.

Su gol ante el Real Madrid fue un momento increíble y muy emotivo para todos los que le han visto crecer.

"Cuando metió el gol fue apoteósico", admite el padre de Fermín López.