Paco Alcácer: "El Valencia no está haciendo las cosas bien"

"Por mi parte no tengo problemas para volver a Valencia a hacer mi vida. Le deseo todo lo mejor al club y le tengo una estimación muy grande. Espero que estén otra vez a su nivel y que ganen todos los partidos menos el nuestro. Lo más importante es pasar página y centrarse en el Barcelona", comentó en rueda de prensa.

El delantero afirmó que la entidad valenciana "no está haciendo la cosas bien" en estos últimos años. "Estos años no se están haciendo las cosas bien. Es un club muy grande y es posible que sea de los mejores de la liga, pero en este momento no se están haciendo bien las cosas. Le deseo lo mejor y que mejoren en esta temporada", indicó.

"Quiero que le vaya muy bien a Munir, que trabaje como el que más porque la gente valora mucho el trabajo del jugador dentro del campo, la afición de Mestalla quiere ver a sus jugadores dejarse la piel en el campo", aconsejó a Munir el Haddadi, jugador cedido por el Barcelona, en su nueva etapa como delantero del Valencia.

El de Torrent declaró que su ex compañeros David Villa y Roberto Soldado han sido unos "referentes" en su carrera futbolística. "Coincidí con David Villa y con Roberto Soldado, mis referentes. He aprendido muchas cosas de los dos y tengo muy buena relación con ellos", finalizó.

Crecer al lado del Tridente

El nuevo delantero del FC Barcelona, ha asegurado que es "muy bonito" poder estar al lado de Luis Suárez, Leo Messi y Neymar porque le servirá para "aprender tanto deportivamente como personalmente" y que llega preparado para "crecer" como jugador y jugar en la posición que decida el entrenador blaugrana, Luis Enrique Martínez.

"Para mí es muy bonito estar al lado de Luis, Leo y Neymar me servirá para aprender mucho tanto deportivamente como personalmente. Creo que Luis es el mejor delantero del mundo y aprenderé mucho con él, tiene muy buena movilidad y da mucha guerra durante todo el partido", comentó en rueda de prensa.

El de Torrent remarcó que llega "al mejor equipo del mundo" y al que "más fútbol crea". "Vengo al mejor equipo del mundo y ahora mismo es el que más fútbol crea. Cuando un club como el Barcelona se interesa por ti es muy difícil decir que no. A nivel deportivo será muy bueno para mí estar en este club", explicó.

"Vengo con mucha ilusión y ganas de mejorar y crecer como jugador y poder estar al lado de esta magnífica plantilla. Por mi parte quiero decir que quiero darlo todo e intentaré hacer lo que los delanteros tenemos que hacer, marcar goles", manifestó.

La definición, su principal virtud

Alcácer apuntó la definición al primer toque como su principal virtud. "Yo tengo que pensar en mejorar para ponerle difícil las cosas. Aprovecharé las oportunidades que tenga. El míster me ha explicado lo que quiere para que lo tenga claro y me ha dado la bienvenida por llegar. Mis virtudes son ser un jugador de área y definir el primer toque," argumentó. El delantero remarcó que el rol que tenga será el que el "míster decida".

"El año es muy largo, hay muchos partidos y puede pasar cualquier cosa. Si tengo que jugar por banda o incluso de segunda punta lo haré, no tengo ningún problema", indicó, poniendo como ejemplo a Sergi Roberto y su versatilidad.

"La razón creo que es dar un paso adelante en mi carrera futbolística. Cualquier trabajador siempre quiere ir a un puesto de trabajo que sea mejor y creo que eso es lo que he hecho. El nivel de exigencia es muy alto y creo que se adapta a mis características", comentó sobre su fichaje por el club.

Optó por la opción "más fácil"

El nuevo delantero blaugrana quiso aclarar que es "mucho más fácil" aceptar la oferta del Barcelona que rechazarla. "Impresiona el momento en que te dan la noticia ya que estar aquí es muy complicado. Te lo piensas bien y la verdad es que es mucho más fácil decir que sí que negar la oferta. A nivel deportivo he intentado que no me afectara y ha ido todo bien, eso es lo importante", se sinceró.

"Haré lo posible para estar en la selección. Depende del seleccionador que es el que elige el que juega", finalizó sobre su continuidad en la selección con la posible reducción de minutos en el FC Barcelona.