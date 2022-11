Los once olvidados de Vicente del Bosque para la Eurocopa

Saúl: El jugador del Atlético de Madrid ha sido un fijo en el once de Simeone durante toda la temporada y dejó el mejor gol en esta edición de la Champions. Ha acabado la temporada en buena forma y formó parte de la prelista de Del Bosque, pero se ha quedado fuera en el último corte.

Isco: El reciente campeón de Europa tampoco estará en Francia con la Selección. Isco ha estado en las últimas listas de Del Bosque, pero finalmente el seleccionador se ha decantado por Lucas Vázquez, Pedro o Mikel San José en su lugar.

Diego Costa: Uno de los favoritos del seleccionador y una de las ausencias más sonadas. Su presencia siempre fue polémica y sus números con España tampoco le han ayudado a estar, además de sus continuos problemas físicos.

Paco Alcácer: La ausencia de Alcácer pilló a muchos por sorpresa, parecía uno de los favoritos de Del Bosque para ocupar el puesto de '9', pero en el último corte se ha quedado fuera. Su temporada en el Valencia tampoco ha sido sobresaliente.

Javi Martínez: Arrastró problemas físicos durante buena parte de la temporada, pero acabó jugando y siendo titular indiscutible para Guardiola en su Bayern. Podía haber ocupado tanto la posición de centrocampista, su demarcación natural, como la de central, al estilo de San José, que sí que ha sido convocado.

Gabi: El capitán del Atlético de Madrid es uno de los grandes olvidados de Del Bosque en cada convocatoria. Es una de las piezas clave de Simeone, sin él el Atleti no sería lo que es, pero a Del Bosque no le entra por los ojos.

Mata: Campeón del mundo y de Europa, Mata ha sido una de las ausencias "dolorosas" para el seleccionador. Ha cuajado una buena temporada en el United, dentro de lo mal que lo ha hecho su equipo.

Cazorla: Estuvo lesionado en el tramo final de la temporada y eso parece haber echado para atrás a Del Bosque. El asturiano ha alternado periodos de ausencia en la Selección con convocatorias sin discusión por su gran rendimiento. Esta vez, se ha quedado fuera.

Mario Gaspar: Parecía que Del Bosque había encontrado un lateral de garantías en Mario, pero se ha decantado por la pareja Juanfran-Bellerín, dejando fuera al del Villarreal.

Fernando Torres: El autor del gol que dio la Eurocopa a España en 2008 no tiene hueco en las convocatorias de España. El 'niño' había acabado la temporada a gran nivel con el Atlético de Madrid, ganándose un puesto fijo en el once de Simeone, pero Del Bosque no ha querido abrir esa puerta al pasado y ha dejado a Torres fuera.

Jesús Navas: Con su carrrera por la banda del Soccer City de empezó el gol que dio a España un Mundial. Ha sido un fijo en España como revulsivo y como titular según el torneo, siempre con resultados positivos. Esta no ha sido su mejor temporada en el Manchester City pese a su titularidad con Pellegrini y Del Bosque ha decidido dejarle fuera.