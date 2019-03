Nolito: "Decidí venir al City para poder trabajar de nuevo con Guardiola"

El jugador del Manchester City Manuel Agudo 'Nolito' ha asegurado que tener la oportunidad de volver a trabajar con Pep Guardiola fue una de las razones por las que se decantó por los 'citizens' en lugar de por el FC Barcelona, donde coincidió con el técnico catalán, y ha reconocido que habló con el también jugador del equipo inglés David Silva antes de firmar su nuevo contrato.

"La verdad es que me gustó trabajar con él en Barcelona a pesar de que no fue durante mucho tiempo. Es la razón por la que vine aquí, pero no la única", explicó en una entrevista al diario 'The Guardian'.

"Deseo lo mejor al Barcelona. Estoy muy orgulloso del interés que mostraron, pero ahora estoy aquí y creo que tomé la mejor decisión", añadió.

El delantero andaluz, que recaló este verano en el conjunto inglés procedente del RC Celta de Vigo a cambio de 18 millones de euros, afirmó que también le sedujo el "proyecto" del club, al que tratará de ayudar a "lograr grandes cosas".

"Me pareció que era la mejor decisión para mí y para mi carrera. He llegado a la Premier para jugar con Pep Guardiola. Estoy muy contento con la decisión que tomé", manifestó.

Por otra parte, reconoció que preguntó a su compatriota y nuevo compañero David Silva por el equipo antes de firmar.

"Hablé con David. Me habló bien de la ciudad y lo consulté con mi familia y mi agente; me costó dos días tomar la decisión. He tenido la suerte de jugar con Messi, pero lo que quiero en la vida es disfrutar de mi fútbol, ser feliz. Tuve la suerte de jugar en el Barcelona, aunque no mucho en el primer equipo, y ahora estoy emocionado por jugar en el City", señaló.

Además, se mostró convencido de que lucharán por conquistar la Premier, aunque sabe que será "difícil".

"Tenemos que tratar de empezar bien y hacer un buen trabajo. Es una liga dura, una liga muy difícil, y hay equipos que están cerca de nuestro nivel. Cualquiera puede ganar a cualquiera", subrayó.

Por último, el jugador andaluz confirmó que va a aprender inglés para poder integrarse en su nueva vida.

"Sí, voy a aprender a hablar inglés, pero esto llevará tiempo", concluyó.