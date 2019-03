Neymar: "¿Por qué no puedo salir de fiesta?"

Neymar, estrella de la selección brasileña, defendió hoy que tiene derecho a salir de fiesta con sus amigos puesto que cumple con sus obligaciones en el campo.

"No soy un tipo perfecto. Me gusta salir, tengo mis amigos, mi familia, ¿Por qué no puedo salir? Lo voy a hacer si tengo conciencia de lo que tengo que hacer el día siguiente. Es parte de mi vida particular", dijo Neymar en una rueda de prensa en la concentración de la selección olímpica de Brasil.

Que valoren lo que hace "dentro del campo"

Neymar pidió a los periodistas que valoren las cosas que él hace "dentro del campo" y que dejen de lado su vida particular, aunque avisó que también puede cometer errores en el fútbol.

"Como me he equivocado muchas veces, voy a equivocarme muchas veces más, es algo normal del ser humano. Estoy aprendiendo cada vez más", comentó el delantero, en la rueda de prensa que ofreció en la Granja Comary, la sede de la selección brasileña en la sierra de Río de Janeiro.