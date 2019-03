Neymar y su padre, condenados a pagar 100.000 euros de multa en Brasil

La justicia brasileña en Sao Paulo ha condenado al delantero del FC Barcelona y ex del conjunto de su Brasil natal Neymar Jr, y a su padre, a pagar 100.000 euros por impuestos adeudados de los años 2007 y 2008. Ambos, padre e hijo, habían apelado en contra de la sanción que acarrean de la etapa de formación del jugador en Santos, pero el juez Bruno Cezar da Cunha Teixeira ha denegado la apelación.

El juez rechazó un recurso que apelaba a que el dinero no declarado de impuestos fue de los pagos realizados a la empresa NR Deportes y no directamente al jugador, por lo que no formaría parte de sus ingresos. Neymar está además envuelto en una investigación por posible evasión fiscal en su traspaso del Santos al Barça, acusado en España de un fraude que rondaría los 13 millones de euros.