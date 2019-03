Neymar, de fiesta en Londres con los jugadores de la Premier

SEGÚN INFORMA EL DIARIO 'THE MIRROR'

Neymar, que no pasa su mejor momento en el Barcelona, ha sido cazado a la salida de una discoteca de Londres. El jugador azulgrana no quiso hacer declaraciones ante los 'paparazzi' que se encontraban allí. El brasileño ha compartido fiesta con algunos jugadores y entrenadores de la Premier League tras la gala de los PFA Awards, y con su amigo Niall Horan, cantante del grupo 'One Direction'.