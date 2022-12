Sterling abandona la concentración de Inglaterra en Qatar tras un asalto armado a su mujer e hijos

Una de las estrellas de la Selección inglesa, Raheem Sterling, ha abandonado la concentración de su país en el Mundial de Qatar para volver a Inglaterra después de que su familia (mujer y 3 hijos) sufrieran un asalto armado en su casa.

Unos ladrones entraron violentamente en su casa y según varios medios ingleses, nada más enterarse quiso volver a su país natal para asegurarse de que su familia estaba bien después del gran susto que habían sufrido.

El jugador del Manchester City, por lo tanto, no estuvo en el partido de Inglaterra ante Senegal en el partido de octavos de final y su entrenador, Gareth Southgate, no quiso mojarse sobre si volverá a o no la concentración: "No os puedo decir en este momento".

"No quiero meterle presión, la familia es lo primero"

"Es una situación que tiene que resolver con su familia. No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero", dijo el técnico inglés.

Sterling estaba siendo uno de los jugadores más protagonistas de su país en el torneo mundialista y por eso su ausencia ante Estados Unidos extrañó a muchas personas. Inglaterra informó de lo sucedido haciendo alusión a "motivos personales".

Uno de sus compañeros, Harry Kane, marcó su primer gol ante Senegal y se refirió a lo sucedido: "Veremos cómo evoluciona día a día. Estoy seguro de que Raheem hablará con el entrenador y tomará la mejor decisión para él y para su familia. Eso es lo más importante. Le mandamos nuestro ánimo y esperamos verle lo antes posible", agregó el capitán.

Sterling podría volver cuando desee, siempre y cuando el entrenador lo permita, a la concentración de su equipo. De momento, el próximo partido de su selección será el 10 de diciembre ante Francia en los cuartos de final.