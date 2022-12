Rajoy no decepciona con su tercera crónica del Mundial: "Alemania es Alemania"

La selección española cayó ante Japón y durante tres minutos estuvo eliminada del Mundial de Qatar cuando Costa Rica vencía por 2-1 a Alemania. Un escenario que parecía imposible y que por unos instantes dejó sin palabras a la afición patria. Al final, la remontada de los germanos metió a la selección de Luis Enrique en octavos como segunda de grupo. España deja por el camino muchas dudas tras el optimismo de la primera jornada. Sin embargo, tras cada partido todo el mundo espera la crónica de Mariano Rajoy.

"De momento estamos en octavos de final y conviene saber en dónde estamos exactamente"

Sus peculiares textos tras los partidos de España se han convertido en uno de los grandes atractivos de la Copa del Mundo. El expresidente del Gobierno ha reconocido en la presentación del nuevo libro de Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del Partido Popular, que dicta sus artículos por notas de voz de WhatsApp muy pocos minutos después del término del encuentro. Quizá eso explique la deshilvanada estructura de muchas de sus frases. "De momento estamos en octavos de final y conviene saber en dónde estamos exactamente", dice Rajoy. Amén.

La tercera crónica se titula 'Aún queda mucha música'. Así es como Rajoy intenta insuflar ánimos a los hinchas españoles, a quienes insta a no bajar los brazos tras el batacazo ante los nipones. De hecho, el texto arranca por todo lo alto con una de sus grandes consignas: "Alemania es Alemania aun eliminada". El expresidente sabe lo que quiere el pueblo y se lo da. Óleo sobre lienzo: "El mejor lugar para situar la pelota es en el campo del otro, porque así no te podrán hacer gol nunca". Y otra frase marmórea sobre el próximo rival de la Roja: "¿Cuál es más fácil o más difícil? Vaya usted a saber, pero las cosas son como son".

Contrario a la salida de balón desde atrás

"A partir de ahora conviene no darle la razón a Louis Van Gaal, que decía aquello de 'la prensa siempre negativa, nunca positiva", avisa a los periodistas Mariano. Y para acabar, un apunte técnico: "Un último comentario. Muy importante. Ya lo he hecho en alguna otra ocasión. No se dediquen a dar pases dentro de su área". También parafrasea al mismísimo Johan Cruyff: "Si no puedes ganar, asegúrate de no perder". Tres párrafos, 207 palabras y 16 oraciones que dejaron muchas 'perlas'. Ya estamos ansiosos por leer su análisis del emocionante Marruecos - España de octavos. Porque ya saben, Marruecos siempre es Marruecos.