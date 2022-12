Luis Enrique y su entrenamiento en bici por Doha: "Hoy sabremos si pasamos a octavos y..."

Más información ELIGE TU 11: Haz de Luis Enrique y selecciona tu alineación contra Japón

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, ha madrugado para salir a entrenar en bici por Doha. El seleccionador nacional ha salido a rodar junto a Lorenzo del Pozo, preparador físico de la selección española de fútbol.

El técnico asturiano ha lanzado un mensaje optimista antes del partido ante Japón, en el que España se juega el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

"Día 17 de concentración, día de partido, 1 de diciembre. Hoy sabremos si pasamos a octavos y, en caso de pasar, en qué posición lo haremos. Y ahora os enseño dos joyas: Lorenzo del Pozo en primer plano, preparador físico de la selección, osteópata y fisioterapeuta. Detrás el Estadio de Lusail, estadio donde se jugará la final. ¡Ojalá podamos estar allí!", se escucha decir a Luis Enrique mientras rueda sobre su bicicleta.

El seleccionador nacional ya aclaró ayer, en la rueda de prensa oficial de la FIFA previa al duelo ante Japón, que no especulará y que saldrán a ganar hoy al conjunto asiático en el Estadios Internacional Jalifa para certificar el primer puesto del Grupo E.

Y es que las cuentas para España son claras: Hay que ganar o empatar para estar en octavos de final. A la selección española de fútbol le podría valer hasta una derrota, pero ya dependería del resultado del Costa Rica - Alemania.

Hasta la fecha ya hay 4 duelos de octavos de final del Mundial de Qatar 2022 confirmados: Países Bajos vs Estados Unidos, Argentina vs Australia, Inglaterra vs Senegal y Francia vs Polonia. Hoy se conocerán dos enfrentamientos más de octavos de final.