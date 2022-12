El hermano del periodista Grant Wahl dice que podrían haberle asesinado: "Estaba sano y había recibido amenazas de muerte"

Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay", ha afirmado en un vídeo de Instagram el hermano del fallecido, según recoge 'New York Post'. "Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda", apuntaba.

Se desplomó en la prórroga de Países Bajos- Argentina.

Fue retenido por lucir la bandera arcoiris en el EE.UU. - Gales

Qatar es un país que persigue a la comunidad LGTBI+, el reconocido periodista Wahl siempre manifestó su apoyo. Era el octavo mundial que cubría, de hecho hace unos días la FIFA le otorgó ese reconocimiento junto a otros periodistas ya veteranos en lo que se refiere a mundiales, se lo entregó Ronaldo Nazarío.

El descubridor de Lebron James

El reputado periodista era querido por muchos deportistas, destaca la relación con Lebron James, que ha manifestado su tristeza tras el fallecimiento de Wahl. Ambos comparten una bonita historia, la estrella de la NBA asegura que fue él quien le descubrió.