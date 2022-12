Muere el periodista estadounidense Grant Wahl en un estadio mientras cubría el Mundial de Qatar

El mundo del deporte y del periodismo lamenta la trágica muerte del reputado periodista estadounidense Grant Wahl a los 48 años. Considerado por muchos como uno de los mejores periodistas de 'soccer' en EEUU, falleció en el estadio Lusail mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos del Mundial de Qatar 2022. Desde la cadena CNN señalan que Wahl mencionó en su podcast que su cuerpo le avisaba que no estaba "durmiendo muy bien", en la última semana había sufrido presión en el pecho.

Se desconocen por el momento las causas de la muerte. En 'The Wall Street Journal' recogen que sufrió un ataque al corazón. El periodista estadounidense es una las caras más reconocidas del periodismo deportivo enfocado al fútbol en EEUU. En Qatar recibió amenazas de muerte después de ser detenido por acudir a un partido con la camiseta del orgullo gay.

Después de sus episodios de presión, según el medio norteamericano, el pasado jueves afirmó sentirse mejor tras un descanso. En el partido que enfrentó a Estados Unidos y a Países Bajos reveló haber experimentado una "rendición involuntaria de cuerpo y mente".

"Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay", ha afirmado en un vídeo de Instagram el hermano del fallecido, según recoge 'New York Post'. "Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda", apuntaba.

Consternación en el mundo del fútbol y del periodismo

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha comentado estar en "estrecha comunicación" con la familia. "Estamos comprometidos con altos funcionarios de Qatar para asegurarnos de que los deseos de su familia se cumplan lo más rápido posible", ha escrito en Twitter.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha lanzado un comunicado en el que lamentan la muerte: "La familia del fútbol en Estados Unidos está rota tras saber que hemos perdido a Grant Wahl". "Agradecemos a Grant por su tremenda dedicación e impacto en nuestro juego en los Estados Unidos. Sus escritos y las historias que contó vivirán", señalaban.

Un ídolo del periodismo

Grant Wahl ha sido uno de los nombres más reputados del periodismo en Estados Unidos. Durante dos décadas se colocó como el escritor principal de fútbol en 'Sports Ilustrated'.