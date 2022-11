Expulsado un aficionado estadounidense antes del partido ante Irán por lucir un brazalete arcoíris

El partido entre Estados Unidos e Irán, un duelo que también se jugó en clave geopolítica, dio para mucho más que para ver como Pulisic metía a los estadounidenses en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Antes del partido la seguridad del Al Thumama Stadium intervino para detener y expulsar del estadio a un aficionado de Estados Unidos. La razón no fue otra que la de portar un brazalete arcoíris, en apoyo y defensa de los derechos LGTBI.

Ese brazalete, que la FIFA ha prohibido llevar a los jugadores y capitanes de las selecciones, se ha convertido en el objeto más perseguido por parte de la policía qatarí, obsesionada con que no se muestre en los alrededores de los estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

El aficionado estadounidense fue detenido y expulsado del Al Thumama Stadium por esta razón. Todo ocurrió antes del comienzo del Estados Unidos - Irán. La seguridad fue directamente a la posición donde se encontraba el seguidor para detenerlo y sacarlo fuera del estadio.

"Me pinto la cara así para mostrar lo que está pasando en Irán"

No fue el único acto de protesta que se produjo anoche en el Al Thumama Stadium. Y es que tras el partido se produjeron incidentes entre aficionados iraníes y la Policía qatarí. Varios aficionados portaron camisetas con el lema 'Woman life freedom', protestaban contra el régimen iraní y pedían la libertad para las mujeres de aquel país.

"Me pinto la cara así para mostrar lo que está pasando en Irán. Que la gente está siendo asesinada y torturada todos los días. Estamos aquí y no debemos olvidarlos, quiero ser la voz del pueblo iraní", aseguraba una aficionado de aquel país.

Las autoridades iraníes ya habían amenazado a los jugadores con penas de "tortura y cárcel" para sus familiares si no se comportaban en el partido ante Estados Unidos. Desde Teherán no querían que se repitiera la imagen del duelo ante Inglaterra en el debut en el Mundial de Qatar, cuando los jugadores iraníes no cataron el himno en señal de protesta contra el régimen de Irán.