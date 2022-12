Cristiano Ronaldo y su enigmático mensaje en Instagram tras volver de Qatar

Cristiano Ronaldo ha vuelto a la realidad tras la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022. Tras su comentado mensaje tras caer en cuartos de final ante la sorprendente Marruecos, y a la espera de arrojar luz sobre su futuro profesional, el luso ha vuelto a las redes para publicar un nuevo y críptico mensaje.

El astro portugués compartió con sus más de 514 millones de seguidores en Instagram este mensaje: "Three aspects of reality: Pain, uncertainty and constant work (Tres aspectos de la realidad: Dolor, incertidumbre y trabajo constante)". ¿Qué ha querido decir Cristiano Ronaldo con este enigmático mensaje a través de sus 'stories'?

Cristiano Ronaldo se despidió de la Copa del Mundo para siempre. A sus 37 años, la edición de 2026 se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. En su último Mundial, el exmadridista no tuvo el protagonista que quería y se vio relegado a la suplencia en las fases eliminatorias, que se saldaron con goleada por 6-1 a Suiza en octavos y con la derrata 0-1 con Marruecos.

Adiós al sueño del Mundial

Siempre pensó que podría ganar el Mundial... hasta este sábado: "Tristemente, el sueño se acabó. No vale la pena reaccionar en caliente. Sólo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado en ningún momento. Siempre luché por el objetivo de todos y nunca daría la espalda a mis compañeros ni a mí país".

Su última gran polémica llegó tras una conversación con Fernando Santos a raíz de su suplencia ante Suiza. Según 'Récord', el luso había amenazado con irse de la concentración, un hecho negado por la Federación Portuguesa de Fútbol, su entrenador y sus compañeros.