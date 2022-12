Brutal rajada de Pepe: "Es inadmisible que nos pongan un árbitro argentino, ya le pueden dar el título..."

La eliminación de Portugal en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos nos ha dejado varias imágenes para la historia. La primera, la de los 'Leones del Atlas' y sus aficionados completamente fuera de sí tras pasar a semifinales, la primera selección africana que se planta en esa ronda en un Mundial.

La segunda, el semblante de Cristiano abatido y con lágrimas en los ojos abandonando el estadio tras decir adiós al que seguramente sea su última Copa del Mundo.

Sin embargo, como está siendo bastante habitual en estos últimos partidos, la polémica también ha existido fuera del terreno de juego y una vez terminado el encuentro. Esta vez, algunos jugadores portugueses han explotado tras la eliminación mundialista y han cargado contra la FIFA al poner a a un árbitro argentino en el Portugal - Marruecos, algo que intuíamos que iba a ser objeto de polémica si los lusos no pasaban la eliminatoria.

"Le pueden dar ya el título a Argentina"

"Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina", explicó el exjugador del Real Madrid tras la eliminación de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final.

No fue el único jugador luso que explotó tras el KO en el Mundial de Qatar, Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, fue por la misma línea que su compañero.

Bruno: "Diré lo que pienso y que se jodan..."

"No sé si le van a dar la Copa a Argentina. No me importa, diré lo que pienso y que se jodan. Es muy raro que un árbitro de un equipo que todavía está en la Copa del Mundo está arbitrando nuestro juego. Claramente terminaron el juego para nosotros", dijo el portugués.