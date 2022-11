La amenaza de Canelo Álvarez a Leo Messi: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre"

Cualquier Mundial de Fútbol genera todo tipo de intrahistorias y anécdotas, y el de Qatar 2022 no iba a ser menos. Una de las historias más rocambolescas hasta la fecha se produjo tras la victoria de Argentina ante México.

La Albiceleste sigue con vida en el Mundial de Qatar 2022 gracias a un gol de Leo Messi y otro de Enzo Fernández, un triunfo que desató la euforia en el combinado de Scaloni, que celebró la victoria por todo lo alto en el vestuario del Lusail Stadium.

La cuestión es que se ha filtrado un vídeo de la celebración de Argentina en el vestuario en el que se ve como Messi aparta con el pie la camiseta de México. Una acción que ha provocado la indignación de algunos aficionados mexicanos y del campeón mundial de boxeo Canelo Álvarez.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?"

El actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano no dudó en publicar tres tuits en su cuenta oficial de Twitter señalando el gesto de Messi con la elástica de México.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo", estalló Canelo en sus redes sociales.

Lo cierto es que el Grupo C del Mundial de Qatar está al rojo vivo. En la última jornada Argentina y Polonia se jugarán el pase a octavos de final en una auténtica final. Arabia Saudí y México apurarán sus opciones en el otro duelo.