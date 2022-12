Alineaciones de Argentina y Croacia en el partido de hoy de las semifinales del Mundial de Qatar 2022

La Argentina de Leo Messi frente a la inmortal Croacia de Luka Modric. La primera semifinal del Mundial de Qatar 2022 enfrenta hoy en el Lusail Stadium a dos clásicas del fútbol mundial.

La Albiceleste llega a la penúltima ronda de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 liderada por Messi y abonada a la angustia. Desde la derrota inaugural ante Arabia Saudí, los de Scaloni han disputado cuatro finales y de todas han salido vivos. La mayor angustia la vivieron el pasado viernes ante Países Bajos, un duelo que se decidió en los penaltis.

Para la semifinal de hoy ante Croacia, no se esperan grandes novedades en el once de Lionel Scaloni. El seleccionador argentino presentará su once de gala en busca del billete para la gran final del Mundial de Qatar 2022.

Dibu Martínez, clave en la tanda de penaltis ante Países Bajos, estará bajo los palos. La defensa de Argentina estará formada por Nahuel Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico, quien entra en el lateral izquierdo en sustitución de Acuña, sancionado por acumulación de amarillas.

De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister formarán en la sala de máquinas de Argentina. Scaloni probablemente apostará por el el 4-3-1-2, con Leo Messi por delante de los dos interiores. Junto al delantero de Rosario, Julián Álvarez y Lautaro Martínez formarán el tridente ofensivo de la Argentina de Scaloni.

Por su parte, Croacia llega al duelo de semifinales tras sobrevivir a un duelo épico ante Brasil en cuartos de final. Los Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric o Perisic han demostrado que Croacia es una auténtica especialista jugando al límite. Hace cuatro años ya alcanzaron la gran final en Rusia 2018, y hoy esperan repetir la hazaña.

Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, presentará también hoy su once de gala ante Argentina, un equipo liderado por Modric y Livakovic. El portero del Dinamo Zagreb y el centrocampista del Real Madrid son dos de las claves de esta histórica Croacia.

La defensa croata estará formada por Juranovic, Lovren, Gvardiol y Sosa. El centro del camp de Croacia está reservado para Modric, Brozovic y Kovacic.

Arriba, Zlatko Dalic apostará por Kramaric, Pasalic y Perisic para tratar de hacer daño a Argentina.

Alineaciones probables del Argentina - Croacia de semifinales del Mundial de Qatar

Alineación Argentina: E.Martínez; Nahuel Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Alvarez, Messi y Lautaro Martínez.

Alineación Croacia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Pasalic y Perisic.

Horario y dónde ver el Argentina - Croacia del Mundial de Qatar 2022

La semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia se podrá seguir en directo online en la página web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.