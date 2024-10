Muere Daniel Guimarães, exportero del Nacional, a los 37 años

Daniel Guimarães, exportero de CD Nacional (Primera División portuguesa), murió este pasado viernes a los 37 años por un cáncer que se le diagnosticó en 2022.

3 años luchando contra un cáncer

El futbolista brasileño tuvo que verse obligado a colgar las botas en 2022 debido a esta enfermedad y dos años después ha terminado perdiendo la vida. Tal y como apuntan medios portugueses, al portero se le diagnosticó un tumor en la zona retroperitoneal (en la parte posterior del abdomen).

Volvió tras año y medio

Guimarães tuvo que parar durante más de un año y medio para tratarse la enfermedad pero sus ganas de volver a los terrenos de juego le brindaron un último baile en el CD Nacional, último equipo en el que jugó hasta 11 partidos de forma consecutiva en 2022 antes de retirarse de forma definitiva para centrarse en su recuperación.

El adiós del CD Nacional

"El Clube Desportivo Nacional está de luto por la muerte de Daniel Guimarães, ex portero del Alvi-Negro. El guardián nos deja a los 37 años, tras una difícil y valiente lucha contra una prolongada enfermedad.

Llegó a Madeira al inicio de la temporada 2017/2018 y aquí dejó su nombre grabado en la historia, siendo adorado por sus compañeros, entrenadores y aficionados. Fue adorado por muchos y admirado por todos, incluso por los más diversos oponentes a los que se enfrentó.

La enfermedad le obligó a interrumpir su carrera en la temporada 2020/2021, pero regresó a los terrenos de juego dos años después. Con todo su coraje y resiliencia, siempre dejó una imagen de guardián luchador, dentro y fuera de la cancha.

Siempre ha demostrado enorme dedicación y pasión por nuestro Nacionalista, estando presente en algunos eventos históricos, dejando ahora a nuestra Familia Nacionalista incomparablemente más pobre. A familiares y amigos, CD Nacional ofrece su más sentido pésame, extendido a todos los nacionalistas".

El jugador nacido en Timóteo, Brasil, también jugó en otros equipos como América Mineiro, Mogi Mirim E. C., A. A. Ponte Preta, América F. C. (RN), Red Bull Brasil y C. D. Nacional, conjunto en el que disputó 116 partidos en seis temporadas y fue uno de los grandes artífices del ascenso a la máxima categoría del fútbol portugués.

Todos estos equipos y gran parte del fútbol portugués y brasileño se ha volcado con su familia y amigos para transmitir el pésame.

