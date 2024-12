Mourinho responde a Guardiola: "Él ganó seis Premier Leagues y yo tres, pero yo lo hice limpiamente"

El portugués José Mourinho no se ha mordido la lengua y ha contestado a Pep Guardiola, quien se jactó de que él había ganado seis Premier Leagues y el portugués solo tres. Ante esta comparativa, el actual técnico del Fenerbahçe ha querido dejar claro que todos su triunfos son legales.

"Él ganó seis Premier Leagues y yo tres, pero yo lo hice limpiamente. Cuando pierdo, quiero felicitar a mi rival porque fue mejor que yo. Lo que no quiero es tener que estar pendiente de 115 denuncias por saltarme el Fair Play financiero", ha opinado el luso.

Estas declaraciones de Mourinho llegan después de que la prensa y los aficionados comparen a ambos entrenadores tras el gesto de Guardiola a la grada de Anfield por sus seis títulos de Premier League.

De hecho, esa comparación no gustó nada al preparador del Manchester City y respondió con las palabras que han hecho reaccionar a The Special One: "Al final somos parecidos, pero él ganó tres y yo gané seis. Pero es lo mismo, estamos juntos en esas situaciones".

"Me daría vergüenza"

Mourinho reaviva así vieja guerra. Ya en 2011, cuando el luso entrenaba al Real Madrid, deseó a Pep que "un día gane una Champions blanca, sin incidentes": "Yo gané dos Champions en el campo y no las gané con un club como el FC Barcelona sino con dos equipos a los que les costó mucho trabajo como el Oporto y el Inter de Milán, que llevaban muchos años sin ganar. Si yo hubiera ganado una Champions como la que ganó Guardiola en 2009, me daría verguenza después de lo que ocurrió en Stamford Bridge donde hubo cuatro penaltis que no se señalaron y este año, si la gana, será con el escándalo del Bernabéu", afirmó entonces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com