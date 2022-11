Morata: "Si salgo de titular será uno de los partidos más importantes de mi carrera"

Álvaro Morata, delantero de la selección española, destacó que el partido de los octavos de final de la Eurocopa 2016 contra Italia es "uno de los más importantes" de su carrera, remarcó que su rival es "tácticamente casi perfecto" y apuntó que es "muy difícil atacarles".

"Si el entrenador me pone de titular creo que será uno de los partidos más importantes de mi carrera. Es un placer cuando tienes que jugar contra la selección italiana. No siento presión, porque estoy jugando en la selección y todos mis compañeros me han ayudado mucho para estar más cómodo. Esperemos que salga bien. Es difícil atacarle a Italia, son especialistas en defender y tácticamente son casi perfectos... Y hay que callarse (de cómo va a jugar España contra ellos)", prosiguió.

Morata insistió en que su rival trabaja "mucho" el aspecto táctico y advirtió contra la circunstancia de que ellos puedan adelantarse en el marcador. "Si se ponen por delante suele ser más difícil hacerles gol, pero no pensamos en eso. Pensamos en marcar más goles que ellos para ganar. Podemos hacerlo, tenemos equipo para hacerlo, es una de las selecciones que mejor defiende y si jugamos como hemos demostrado y somos España podemos ganar", avanzó.

Para él, es "difícil" comparar a Sergio Ramos con alguno de los tres centrales de la selección italiana (Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli y Leonardo Bonucci). "Basta con decir que es un jugador muy importante para nosotros, que siempre ejerce de capitán con nosotros. Ellos tienen una buena defensa, pero nosotros también somos muy buenos defendiendo. Será un partido bastante igualado".

Todos sus compañeros en la Juventus han mostrado mucho cariño esta semana hacia el delantero. "Ha sido muy bonito escuchar esas palabras. Siempre estaré agradecido, me han ayudado en todo, a mejorar como jugador y adaptarme a Turín. Estoy triste por la gente que se siente decepcionada porque me haya ido, pero esto es fútbol. Cuando llegué a la Juventus necesitaba ayuda de todo tipo, en la táctica, sin conocer la ciudad. Me ayudaron en todo. Estaré siempre agradecido y el cariño que se ve que me tienen se lo tengo yo a ellos, porque me han ayudado muchísimo", continuó.

El atacante habló de su evolución en el club italiano las dos últimas campañas. "En la Juventus he mejorado sobre todo tácticamente, que antes no tenía mucha idea, y muchas cosas del juego. Para un atacante, Italia es muy difícil, porque atacar contra ellos es muy difícil, y al final creo que eso te hace un poco mejor", concluyó.