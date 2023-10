Mishel Gerzig, esposa de Courtois: "Apoyar a Hamás es apoyar la inhumanidad"

Pasan los días y el conflicto entre Israel y Hamás sigue recrudeciéndose. El ejercito israelí continúa bombardeando la Franja de Gaza en respuesta al atentado terrorista perpetrado por Hamás en territorio de Israel. No se vislumbra el final del conflicto y el mundo del deporte no es ajeno a los que está ocurriendo el Oriente Medio. Mishel Gerzig, esposa de Courtois, nació en Israel en 1997 y la modelo tuvo que cumplir con el servicio militar de su país: lo hizo en 2015 y durante dos años tuvo que aparcar su carrera de modelo.

Mishel Gerzig se ha pronunciado sobre el conflicto entre Israel y Hamás y lo ha hecho de forma contundente y denunciando la brutalidad de los miliciano de la organización terrorista que el pasado fin de semana sembraron el terror en un festival de música y en otros puntos del territorio de Israel.

"No se trata de Palestina e Israel. Se trata de humanidad. Hamás es una organización terrorista que mata a cualquiera que se interponga en su camino. Incluso aquellos que son palestinos. Están en contra de cualquiera que no se parezca a ellos, ya sean blancos, homosexuales o judíos. No hay explicación para estos horripilantes vídeos de militantes de Hamas matando gente a sangre fría y luego riéndose y bailando sobre los cadáveres. Quienes apoyan a Hamas apoyan la inhumanidad", aseguraba la modelo israelí.

"Todos los que conozco conocen a alguien que ha sido asesinado, ha desaparecido o ha resultado herido en los últimos tres días. No puedo ni imaginar lo que les hacen a los que secuestran, manteniéndolos como rehenes dentro de Gaza. ¡Traigan a las familias de vuelta a casa! ¡Y a salvo!", ruega la mujer de Thibaut Courtois.

Mishel Gerzig explicó en una entrevista a la revista Hola su experiencia de 24 meses haciendo el servicio militar en Israel.

"Durante dos años fui capitana de barcos de rescate en la Marina y tenía a 15 soldados bajo mi mando. Fue la mejor época de mi vida, pero también la más dura. Lo que hice fue tan importante que me sentía muy orgullosa", recuerda la modelo israelí.