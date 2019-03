El ministro de Deporte de Francia: "No se dan las condiciones para que Benzema vuelva a la selección"

NO VE SUFICIENTE EL LEVANTAMIENTO JUDICIAL SOBRE EL FRANCÉS

Patrick Kanner, el ministro de Deporte francés, no ve a Benzema volviendo a la selección. A pesar de que la justicia francesa comunicó que levanta el control judicial sobre el jugador del Real Madrid, Kanner cree que no se dan las condiciones para su vuelta: "Aquellos que firmaron el código deontológico para estar en la selección de Francia lo deben respetar, y hoy no se dan las condiciones en esta cuestión para Benzema. Pero yo no soy seleccionador francés".