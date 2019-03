México fracasa y Chile se divierte

Un fracaso sin excusas. Aunque México, pensando en la Copa Oro, llegase a la competición con una plantilla alternativa, eso no justifica la pobre imagen ofrecida en líneas generales. El técnico Miguel Herrera continuó con su inmovilismo táctico y la defensa de tres centrales mexicana volvió a ser un desastre. Solo Corona, el excelente futbolista del Twente holandés, puede sentirse mínimamente orgulloso de la participación mexicana en esta Copa América.

Huracán ecuatoriano. Por fin Ecuador corrigió su desastre defensivo y eso permitió que pudiese centrarse en su ciclón ofensivo al contragolpe. Aprovechó las pérdidas en la salida de balón de México y Montero, Bolaños (el mejor del partido) y Enner Valencia utilizaron su explosividad y verticalidad para obtener una victoria que se antoja insuficiente si no sirve para conseguir la clasificación.

Chile cierra cicatrices. Clasificada antes de comenzar su partido al igual que su rival, Chile tuvo un escenario inmejorable para disfrutar de su movilidad ofensiva y las entradas constantes desde segunda línea de sus mediocampistas, con Alexis Sánchez campando a sus anchas. El ambiente sosegado contrastaba con la locura que habían supuesto los últimos días tras el escándalo de Arturo Vidal. El público del estadio Nacional no juzgó a su futbolista y Vidal se despidió aplaudiendo a la afición.

Vidal baja su rendimiento. En una semana complicada y tras el perdón público de todo un país, Arturo Vidal no estuvo tan acertado ante Bolivia como lo había estado en los dos primeros partidos, pero su selección no lo necesitó. El centrocampista se mostró bastante alejado de las zonas de acción y no participó demasiado del buen juego chileno en los 45 minutos que disputó antes de ser sustituido al descanso.

Alexis, auténtica estrella. El jugador del Arsenal tuvo una actuación sensacional y abusó duramente de la defensa boliviana. Protagonista absoluto a balón parado (dos lanzamientos al palo) y autor de un gol muy difícil de materializar: Primero recupera la pelota y acaba convirtiendo en gol, agachado y de cabeza, un mal pase de Valdivia. Sampaoli le dio descanso en la segunda mitad por un prometedor Ángelo Henríquez.