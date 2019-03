En Twitter: @MarioCortegana

Si un partido de fútbol es una vida en miniatura, en la victoria ante el Villarreal (3-0) en el Camp Nou se observó de nuevo que en la del Barça manda la monotonía de la superioridad de un equipo que, lejos de volverse terrenal sin su Dios, ha sabido seguir brillando con la luz de dos estrellas con nombre propio: Neymar y Suárez. Ambos lideran la tabla de goleadores con 11 y 9 goles, respectivamente. Se les pidió un paso al frente y no se han cansado de tirar millas a ritmo de goles y asistencias.

Con Messi lesionado, han firmado 10 goles cada uno, 20 de los 23 del equipo desde que el ‘10’ cayó. Suyos son también los últimos 17 en Liga. Y hay que apuntar también 6 asistencias al brasileño -4 para goles de Suárez- y 4 pases de gol del uruguayo –todos a Neymar-, lo que demuestra que, pese a que hayan formado su particular Liga de dos en la lucha por ver quién es Messi cuando Messi no está, no hay rastro de egoísmo y sí de una complicidad que, a falta de La catapulta infernal, firmarían los hermanos Derrick.

Mejores que en su anterior versión

El Neymar y el Luis Suárez de esta temporada mejoran a los de la temporada pasada: el sambista con balón lleva 13 goles en 14 partidos, cifra a la que llegó en 16 partidos el año anterior. El charrúa, habiendo jugado 18 partidos, también lleva 13, número de goles para los que necesitó 27 partidos en la 2014/2015.

Al Barça le ha pasado como a Milhouse van Houten en aquel mítico capítulo –todos los son, en realidad- de Los Simpson en el que sus padres se divorcian y, sin apenas tiempo para sentirse sólo o indefenso, le sale un padrastro cachas y guay, de esos que te llevan en moto a la escuela. Pues a los culés les faltó de repente Messi, pero ha seguido yendo sobre ruedas porque el doctor Luis Enrique conoce de memoria la receta: para la Messidependencia, Suárez y Neymar.