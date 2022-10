Messi hace 'saltar las alarmas': "Qatar 2022 será seguramente mi último Mundial"

Todo parece indicar que Leo Messi ya tiene decidido su futuro con la selección argentina. Al menos, a largo plazo. Acaba de cumplir 35 años y lo que está claro es que su mensaje no será bien recibido entre los amantes del fútbol. "Qatar 2022 será seguramente mi último Mundial", ha afirmado el ex del Barcelona a 'Star +'.

El astro argentino llegará al Mundial de Qatar en muy buena forma: suma un total de ocho goles y ocho asistencias en 13 partidos con el PSG. Además, viene de hacer dos dobletes frente a Honduras (3-0) y Jamaica (3-0) en los dos últimos amistosos de la Albiceleste. Por si fuera poco, Messi ha entrado en la historia siendo uno de los cinco jugadores de la historia que ha conseguido 100 victorias con su combinado nacional.

"Me siento bien físicamente, puede hacer una pretemporada muy buena este año. La temporada pasada no pude por cómo se dio todo: empecé a entrenar tarde, a jugar sin ritmo, con el torneo ya empezado, después fui a la selección y, cuando volví, tuve una lesión y nunca terminé de arrancar", continúa Messi.

Contando los días para el Mundial

Messi quiere que el Mundial llegue ya: "Estoy contando los días para que empiece el Mundial. Hay un poco de ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir bueno, ya estamos ahí, y ver qué va a pasar". Y añade: "Es el último, cómo nos va a ir y sí, por un lado no vemos la hora de que llegue y por el otro el 'cagazo' de querer que nos vaya bien".

Argentina es una de las favoritas de cara al Mundial. No obstante, el '10' de la albiceleste no se fía. "No sé si somos los grandes candidatos. Argentina, de por sí, es candidata siempre por historia, por lo que significa, pero ahora también por el momento en que llegamos. Creo, en cualquier caso, que no somos los favoritos, que hay otras selecciones que están por encima", señala.

El combinado Lionel Scaloni llega de la mejor forma posible a la cita mundialista con un récord de 35 partidos seguidos invictos, a tan solo dos encuentros de superar la racha más larga de encuentros consecutivos sin perder (actualmente la tiene Italia con 37). Por otra parte, la albiceleste ganó los dos últimos partidos antes de su debut en Qatar por 3-0, ante Jamaica y Honduras.

Leo Messi...¿al Barcelona?

Según dijo este miércoles Verónica Brunati, periodista argentina próxima al entorno del futbolista del PSG, "Lionel Messi será jugador del Barça". Dicha frase generó un terremoto en las redes sociales. Parece complicado que Messi pueda volver a vestir la camiseta del Barcelona, pero la situación financiera del conjunto azulgrana ha mejorado y nada puede descartarse en el mundo del fútbol.