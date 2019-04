Messi: "Es un orgullo que digan que soy el mejor del mundo"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha compartido unos momentos con cinco capitanes de equipos del fútbol base blaugrana para celebrar con ellos, frutos como él de la Masia, la consecución del quinto Balón de Oro que recibió en enero, y ha asegurado que para él es un "orgullo muy grande" escuchar que se diga de él que es el mejor jugador del momento y de la historia, añadiendo que su objetivo es ganar cuantos más títulos mejor.

Una de las preguntas de los más pequeños fue sobre la motivación de Messi para seguir con las mismas ganas después de haberlo conquistado absolutamente todo con el FC Barcelona.

"Me gustaría seguir ganando muchos más títulos. Este club siempre aspira a ganarlo todo y mi mentalidad es terminar mi carrera con muchísimos títulos, cuantos más sean mejor", aseguró.

Messi ha ganado con el Barça 7 Ligas, 6 Supercopas de España, 4 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes, 3 Copas del Rey y 3 Supercopas de Europa, y no quiere detenerse ahí. De todos modos, a falta de un Mundial con Argentina, muchos apuntan ya a él como al que posiblemente sea el mejor jugador de toda la historia.

"Es una cosa impresionante escuchar esto, y que se diga y se piense eso de mí es un orgullo muy grande. Pero más allá de eso intento no pensar demasiado y me centro a disfrutar de todo lo que me toca vivir y pensar en lo que viene", aseguró Messi al ser preguntado por uno de los canteranos.

Y es que Messi atendió a cinco capitanes representantes de los diferentes equipos de la Masia para un reportaje de la nueva edición de la 'Revista Barça'. Así, Juanma García, Arnau Comas, Àlex Rico, Pablo López y Pau Prim, capitanes del Juvenil A, Cadete A, Infantil A, Alevín A y Benjamín A, respectivamente, pudieron charlar con uno de sus ídolos.

"Disfrutad y aprovechad todas las oportunidades que ofrece jugar en el Barça y aproveche cada situación. Tenéis la suerte de estar en un club tan grande como éste, de poder tener la oportunidad de que te dan no sólo en el fútbol, sino también en la vida", les recomendó a todos el argentino, quien destacó que la Masia no forme solo a futbolistas sino que de a los chicos la oportunidad de estudiar.

Messi habló además de sus orígenes, cuando aún estaba en edad de formación en la Masia. "Fue duro porque era un cambio muy grande. Dejaba muchas cosas en Argentina y no tenía la posibilidad como ocurría con otros chicos que viven en la Masía de poder visitar la familia. Yo no podía. Los veía sólo una o dos veces al año y era muy complicado", reconoció sobre sus inicios lejos de su familia.