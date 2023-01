Desde 'Te Felicito' hasta 'Monotonía', las otras canciones que Shakira ha dedicado a Gerard Piqué tras su ruptura

Viral, con más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo 12 horas, y con un aluvión de reacciones en redes sociales. Creó mucha expectación incluso antes de su lanzamiento, y la realidad es que esta esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, no ha dejado indiferente a nadie. El tema está plagado de alusiones, indirectas y dardos envenenados hacia su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué: "yo solo hago música, perdón que te sal-pique". Aún así, esta no es la primera ocasión en la que Shakira deja algún que otro reproche en sus letras, las analizamos.

Si antes la reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva era el centro de las redes, ahora Shakira la desbanca porque "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", dice la cantante colombiana en su nueva canción. Lejos han quedado sus "me enamoré" o el "contigo tendría diez hijos, empecemos por un par". Y es que, no sabemos si fue "culpa de la monotonía" o porque no soporta "la gente de dos caras", pero el amor terminó y Shakira ya venía anunciándolo en otros temas.

Además de las alusiones a Gerard Piqué, Shakira incluye en la canción referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía: "tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena" o "cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "yo valgo por dos de 22".

Los otros temas que Shakira habría dedicado a Piqué

Los de esta canción no son los primeros mensajes que Shakira lanza a Piqué después de su ruptura. En 2022, la colombiana publicó dos sencillos: 'Te felicito', con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro y 'Monotonía', una colaboración con Ozuna. De ahí se pueden sacar los ya míticos "te felicito, que bien actúas", "la gente da dos caras, no la soporto yo que ponía las manos al fuego por ti" o el "no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía".

Twitter se encuentra en su máximo esplendor tras la publicación de la canción y es posible encontrar mensajes de todo tipo. Incluso compañeros de profesión de la colombiana han reaccionado con emoticonos de fuego y expresiones, como Alejandro Sanz, que ha soltado un "Auuuu", refiriéndose a la frase en la que Shakira dice "una loba como yo no está pa' tipos como tú".