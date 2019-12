Medio año de prisión por la agresión racista al futbolista Pablo Ondo: "No quiero que le metan en la cárcel"

Se celebra el juicio por la agresión que sufrió Pablo Ondo, un chico negro, durante un partido de fútbol en Barcelona hace tres años. Le gritaron de todo, insultos y amenazas que, cuando terminó el partido se cumplieron: uno de los espectadores intentó agredirle con una barra de hierro. El agresor ha reconocido todo.

Pablo Ondo fue insultado y vejado durante un partido de fútbol: "Me empezaron a insultar: 'Puto negro de mierda, vete a tu país'". Sin embargo, los insultos no acabaron ahí: al acabar el partido, armados con barras de hierro, piedras y cadenas, el agresor y varios acompañantes le persiguieron: "Más de veinte chicos me esperaban para maltratarme y pegarme".

Cuatro delitos

La Audiencia de Barcelona ha juzgado al acusado por estos hechos que tuvieron lugar tras el partido que enfrentaba a los equipos Zona Franca y Montanyesa.

El joven ha alcanzado un acuerdo de conformidad y ha sido condenado por cuatro delitos, entre ellos el de lesión de la dignidad por motivos racistas: "La pena privativa de libertad ha pasado de los dos años solicitados en un principio a seis meses", dice Fernando Lizcaíno, abogado del agresor.

Además, deberá indemnizar a Pablo Ondo por daños morales y cumplir una orden de alejamiento durante cuatro años: "Ha dicho que es el culpable de todo, estoy contento pero no quiero que le metan en la cárcel", dice Pablo.