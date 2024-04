Mbappé mete miedo al Barça para el partido de Champions: "Es el momento, no me voy a esconder"

Kylian Mbappé es uno de los nombres propios de la eliminatoria que enfrentará al PSG y al FC Barcelona en los cuartos de la Champions League. El crack francés es la gran estrella de su equipo y ha querido mandar un mensaje reivindicativo a los culés de cara al partido de ida que se jugará en el Parque de los Príncipes.

El PSG, a medio gas en Ligue 1

En lo que respecta al PSG, afortunadamente para ellos, estos últimos partidos en la liga francesa están siendo lo más parecido a un trámite, y es que el conjunto parisino tiene el título prácticamente en el bolsillo y por eso Luis Enrique está rotando lo necesario para que sus jugadores lleguen lo más frescos y preparados posibles al trascendental partido de Champions ante el Barça.

El PSG tiene 10 puntos de ventaja respecto al Brest, segundo clasificado, y por eso su reciente empate ante el Clermont, colista de la liga, no supuso ninguna debacle en el vestuario. Y mucho menos sabiendo que jugarán la ida de Champions en casa este próximo miércoles.

Mbappé volvió a ser suplente el sábado

Mbappé, la gran estrella del equipo, volvió a ser suplente y apenas jugó 24 minutos que eso sí, fueron suficientes para dar una asistencia a Gonçalo Ramos que supuso el empate en el minuto 85.

Tras la finalización del encuentro Mbappé habló para el medio francés 'Telefoot' sobre lo que le viene al PSG la próxima semana (vs Barça en cuartos de Champions): "Es el momento de los grandes jugadores... Estoy listo y, como siempre, no me voy a esconder", dijo el goleador de 25 años.

"¿El Barça? Es el momento de los grandes jugadores... No me voy a esconder"

Sobre los últimos partidos y la temporada de su equipo, Kylian fue cauto: "Viendo la dinámica que tenemos, seguro que vamos a darlo todo, luego el resultado... Está en las manos de Dios. Como cada año, entramos en el periodo crucial de la temporada. A finales de abril, ya podremos tener elementos para saber qué clase de temporada podremos hacer", sentenció.

El Barça llega más descansado

El duelo entre franceses y españoles será este miércoles en París, la buena noticia para el Barça de Xavi es que ha tenido 11 días para preparar el encuentro (su último partido fue el 30 de marzo) mientras que el PSG ha jugado tres desde entonces, aunque lo dicho, el equipo de Luis Enrique ha podido rotar gracias a su privilegiada situación en Liga.

¿Mala relación entre Mbappé y Luis Enrique?

En las últimas semanas también se ha hablado mucho en los medios franceses y españoles de una posible mala relación entre Mbappé y el entrenador asturiano que se explicaría en las constantes suplencias del jugador en los últimos partidos. Luis Enrique siempre ha bromeado cuando se le ha preguntado sobre eso y el delantero la última vez que se pronunció públicamente dijo que no tenía ningún problema con su entrenador.

