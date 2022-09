Mbappé: "Aquí tengo mucha más libertad que en el PSG"

Kylian Mbappé marcó un golazo y habló tras el partido de la selección francesa contra Austria, clave para evitar el descenso a la Liga B de la Nations League. El del PSG puso a Francia en la senda de la victoria con el primer gol, falló después unos cuantos más y luego charló con los medios en zona mixta.

El futbolista, que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, no se mordió la lengua: no le importó decir que en la selección gala tiene más libertad que en el PSG, donde comparte delantera junto a Leo Messi y Neymar.

"Lo que me piden aquí es diferente. Aquí tengo mucha más libertad que en el PSG. El entrenador sabe que hay un 9 como Giroud y yo puedo moverme e ir al espacio. En París es diferente, me piden que haga de pivote... aunque disfruto en todas partes", opinó Mbappé.

Polémica por los derechos de imagen

También respondió a la polémica por los derechos de imagen tras negarse a hacer una sesión de fotos con Francia: "Sí, todo el grupo está feliz. No fui yo quien lo acordó, todo el equipo quería eso. No me importa estar al frente del escenario si es beneficioso para mis compañeros. Ser criticado no cambiará mi forma de jugar y vivir".