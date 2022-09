Mbappé: "¿Ir al Real Madrid? Nunca sabes lo que va a pasar"

Kylian Mbappé ha vuelto a hablar sobre su futuro y el Real Madrid, equipo en el que estuvo a punto de recalar. El francés se ha sincerado en el 'New York Times' y ha dejado una puerta abierta a su posible fichaje por el conjunto blanco en un futuro: "Nunca sabes lo que va a pasar. Nunca he estado ahí pero parece como si fuera mi casa o algo parecido", dice la estrella del Paris Saint-Germain. Para cuando acabe su actual contrato, tendrá 26 años.

El diario estadounidense también saca a la luz las astronómicas cifras de la renovación de Mbappé. El 'NYT' habla de una prima por quedarse de alrededor de 125 millones de dólares, el mayor pago realizado a un jugador sin contrato en la historia del deporte, así como de un contrato de más de 250 millones de dólares en los próximos tres años.

"Macron me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país'"

El futbolista galo también dio más detalles sobre la conversación con el presidente Emmanuel Macron que desembocó en la sonada renovación con el conjunto parisino: "Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco. Me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país'. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta".

Asimismo, el del PSG dice estar "molesto" al leer las acusaciones de que como condición para renovar había exigido influir en quién sería su entrenador e incluso quiénes serían sus compañeros: "Ese no es mi trabajo. Y no quiero hacer eso porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo. Y fuera del campo ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo".

Balón de Oro

Preguntado por el Balón de Oro, Mbappé no oculta que es su objetivo: "Creo que estoy por ganarlo. Siempre digo que sueño con tenerlo todo. No tengo límites. Así que por supuesto, como dices, es una nueva generación. Y Ronaldo, Messi, van a parar. Tenemos que encontrar a alguien más, a alguien nuevo".