Di María: "Mi intención fue siempre quedarme en el Madrid, nunca quise irme"

El regreso de Ángel Di María al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, partido que podrás ver el martes en Antena 3 y Atresplayer, es uno de los grandes morbos de la jornada de Champions League.

Di María explica su marcha del Real Madrid: "Si hoy voy al Bernabéu y me pitan será por todo lo que se dijo de mí entonces. Mi intención fue siempre quedarme, nunca irme, no sé mucho qué pasó ahí dentro, son más cosas de los representantes. Son cosas que pasan en el fútbol, me fui del Madrid como me fui, pero me llevé lo más lindo, la última ovación del Bernabéu, y con eso me quedo tranquilo".

El jugador del PSG desgrana su marcha al equipo francés: "Pude venir antes, pero por distintas cosas a nivel financiero no se pudo y finalmente me fui al United tras salir del Real Madrid. En verano tuve la oportunidad de nuevo y no podía decir que no, teniendo además compañeros aquí que me explicaron el proyecto y me hablaron muy bien de él, que era un club en crecimiento”, explica en una entrevista al diario Marca.

"Un PSG valiente en el Bernabéu"

Sobre el enfrentamiento de este martes: "Al Bernabéu iremos a ganar desde el comienzo, se verá un PSG valiente". Asegura que "el Madrid no es defensivo, se habla de ello porque no encaja goles". Además, cree que "el Madrid de la Décima asustaba a todos los rivales, lo hizo en Múnich".