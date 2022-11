Marcelino: "Con esta victoria dependemos de nosotros, es lo que queríamos"

Marcelino destacó haber "ganado un partido tan importante para el equipo" y, con ello, recuperar "la tranquilidad" en la competición europea. "Costó ganar el partido más por la incertidumbre del resultado que por el juego, ya que creo que éste ha ido muy en función de la efectividad del equipo de cara al gol. Si en un día normal y con acierto, hubiéramos sentenciado el partido con más facilidad. Tuvimos ocasiones muy claras para hacerlo y no lo hicimos", dijo.

Cuestionado por los problemas en una fase del partido, el técnico dijo: "Fue más por no marcar y por la ansiedad que esto generaba en el equipo". "No sé por qué ha bajado el equipo. Puede que por no haber metido el gol. Puede que hayamos hecho un gran esfuerzo y tras no marcar hemos perdido el dominio, pero no el control. Ellos son un buen equipo que atacan bien, pero no nos hicieron peligro. Aunque creo que lo justo del resultado, nos hacia estar ansiosos", agregó.

Para Marcelino esta victoria es "muy importante" para depender de ellos mismos y que apunta les devuelve "la opción de ser primero". "Después de este partido de hoy dependemos de nosotros y es lo que queríamos, tuvimos un resbalón fuera de casa y debemos solventarlo aquí en casa. Pero creo que somos el equipo favorito del grupo y debemos demostrarlo partido a partido", apuntó. Por último y cuestionado por el buen momento del goleador Leo Baptistao, que ha marcado en los dos últimos partidos, el técnico explicó: "esperamos que Leo siga así y que siga en este buen momento".