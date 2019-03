El Manchester empata ante Leicester y aplaza el alirón del equipo de Ranieri

PREMIER LEAGUE | MANCHESTER UNITED 1-1 LEICESTER CITY

El Leicester City no pasó del empate (1-1) en Old Trafford ante el Manchester United a falta de dos jornadas de culminar la Premier League. Con este resultado el equipo de Claudio Ranieri no festejó lo que pudo ser su título, sin embargo podría coronarse campeón si el Tottenham no gana al Chelsea este lunes. Sin embargo, de ganar el equipo de Pochettino, los 'Foxes' podrían ser campeones ganando el sábado al Everton.